Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год

Минск, 1 декабря. Между белорусскими властями и «Газпромом» подписан протокол о правилах ценообразования в рамках экспорта топлива в республику в следующем году. Соответствующую информацию предоставляет минэнерго Белоруссии.

Правительство Белоруссии и российский газовый холдинг согласовали ценник на природный газ, отталкиваясь от условий нынешнего года, отмечают в пресс-службе белорусского ведомства.

«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», — указывается в сообщении минэнерго.

Стоимость газа определили по установленной отметке в 128,52 доллара за тысячу кубических метров. Если говорить о ценах голубого топлива на спотовых площадках Европы, то во время открытия торговой сессии сегодня на нидерландском хабе TTF энергоноситель продавался за 1070-1090 долларов за одну тысячу «кубов».

Среднесрочная перспектива энергоресурса предполагает, что его ценники на биржах снизятся и достигнут 300-600 долларов за тысячу кубических метров, ожидает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.