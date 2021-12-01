Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:15
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
18:01
Спорт
Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
18:01
Политика
Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 16:38
Экономика
Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год
pexels.com  /  Magda Ehlers

Минск, 1 декабря. Между белорусскими властями и «Газпромом» подписан протокол о правилах ценообразования в рамках экспорта топлива в республику в следующем году. Соответствующую информацию предоставляет минэнерго Белоруссии.

Правительство Белоруссии и российский газовый холдинг согласовали ценник на природный газ, отталкиваясь от условий нынешнего года, отмечают в пресс-службе белорусского ведомства.

«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», — указывается в сообщении минэнерго.

Стоимость газа определили по установленной отметке в 128,52 доллара за тысячу кубических метров. Если говорить о ценах голубого топлива на спотовых площадках Европы, то во время открытия торговой сессии сегодня на нидерландском хабе TTF энергоноситель продавался за 1070-1090 долларов за одну тысячу «кубов».

Среднесрочная перспектива энергоресурса предполагает, что его ценники на биржах снизятся и достигнут 300-600 долларов за тысячу кубических метров, ожидает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год
Газпром миллер природный газ семашко каранкевич россия и белоруссия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать