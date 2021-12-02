Первый в мире детский садик для котят открыли в Эквадоре

Приобретение домашнего животного требует не меньшей ответственности, чем планирование семьи. Чтобы новый любимец не портил вещи и не конфликтовал с домочадцами, в Эквадоре открыли первый в мире детский садик для котят.

Оказывается, своенравных хищников можно дрессировать почти как собак. Их приучают спокойно реагировать на гигиенические процедуры и даже выполнять трюки.

«В детском саду проходит программа социализации, которая объединяет хозяев и животных. Питомцы учатся общаться с другими котятами и котами других возрастов», — рассказала владелица детского садика Кэтрин Луго.

Воспользоваться услугами необычного заведения решил Дэвид Гомес. Он нашел котенка по имени Гарри на улице, когда тому был всего месяц. Непростое детство оставило след на характере котика — он был агрессивным и нелюдимым.

Житель Эквадора признается, что посещение садика дало положительный эффект. Питомец научился переживать чистку зубов и стрижку когтей без стресса и царапин.

«Когда Гарри пошел в детский сад, он стал совсем другим котенком. Теперь он любящий, игривый. Кот больше нас не кусает. Даже делится с другими животными — у меня дома есть еще две собаки», — поделился впечатлениями Дэвид Гомес.

Полосатые ученики посещают занятия раз в неделю. Наилучшего результата можно добиться в возрасте до четырех месяцев. Именно в этот период обучение проходит максимально эффективно.

Мир в семье и душевное спокойствие — бесценны, а походы в детский садик обходятся хозяевам котят в 25 долларов в месяц.