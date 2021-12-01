Правительство Франции заявило о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19

Париж, 1 декабря. Санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции во Франции стремительно ухудшается. Об этом заявил официальный представитель французского кабинета министров Габриэль Атталь.

Отмечается, что впервые с апреля уровень случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превысил 300 на 100 тысяч жителей. Подобная статистика вызывает обеспокоенность в правительстве Франции, подчеркнул Атталь.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается явно и очень быстро», — заявил он.

Согласно статистике, приведенной на портале Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии во Франции был зафиксирован 7 778 601 случай заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали 120 112 жителей страны.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациента. Пройти вакцинацию можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах. Как сообщалось ранее, Волгоградская область приблизилась к 80% от запланированного уровня вакцинации.