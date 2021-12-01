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Фанаты написали 521 письмо футболисту Кудряшову после автогола хорватам

Спорт
Фанаты написали 521 письмо футболисту Кудряшову после автогола хорватам
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 1 декабря. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов получил 521 письмо от фанатов после решающего матча квалификационного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии.

Как сообщается в Telegram-канале сборной, всего за 14 дней от фанатов пришло более 1500 писем, большая часть которых была адресована автору автогола в матче Хорватия — Россия.

«За две недели мы получили больше 1500 писем, большая часть из которых адресована Федору Кудряшову. Очень приятно! Спасибо за поддержку и теплые пожелания!» — следует из сообщения.

Уточняется, что болельщики российской команды поддержали защитника, допустившего ошибку в ключевом матче за прямую путевку в финальную часть катарского турнира.

Подопечные Валерия Карпина 14 ноября проиграли хорватам на выезде и заняли второе место в группе отборочного турнира. Кудряшов на 81-й минуте срезал мяч в ворота Матвея Сафонова.

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футбол федор кудряшов сборная россии
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