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Глава ВТБ провел параллели между Тэтчер и Набиуллиной

Экономика
Глава ВТБ провел параллели между Тэтчер и Набиуллиной
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 декабря. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит денежно-кредитную политику в формате «сказала — сделала», заявил в кулуарах форума «Россия зовет!» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Денежно-кредитная политика Центробанка проводится также жестко и уверенно, как ранее велись дела в Соединенном Королевстве благодаря тогдашнему председателю правительства Маргарет Тэтчер, считает руководитель ВТБ Костин.

«Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится. Мы считаем, что 8,5%, надеемся, что это предел будет», — подчеркнул Костин, рассуждая о перспективах следующего заседания регулятора и его решения относительно ставки.

Набиуллина накануне сделала заявление, что совет директоров Центрального банка РФ будет изучать вопрос об увеличении ключевой ставки. При этом чиновница добавила, что оставление индикатора у отметки в 7,5% маловероятно. Предполагается, что показатель может быть поднят до 8,5%. Глава Банка России также объяснила, почему невозможно смягчение ДКП по предложению бизнесмена Олега Дерипаски.

Тэтчер получила прозвище «железная леди» в 1976 году. Тогда советское издание «Красная звезда» назвало политика в статье «железной дамой», а газета The Sunday Times впоследствии перевела словосочетание как Iron Lady.

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Все новости / Экономика / Глава ВТБ провел параллели между Тэтчер и Набиуллиной
набиуллина центробанк тэтчер втб костин ключевая ставка
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