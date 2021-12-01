Всемирный банк: рост российской экономики в 2022 году составит 2,4%

Москва, 1 декабря. Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 4,3% в 2021 году. Вместе с тем оценка роста российской экономики в 2022 году снижена с 2,8% до 2,4%.

Как отметили эксперты банка, рост экономики РФ в грядущем году будет тормозить сохранение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

«В базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а более высокие процентные ставки, необходимые для борьбы с инфляцией, будет сдерживать спрос. С учетом этих факторов прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, замедлившись до 1,8% к 2023 году», — сообщается в документе.

Уровень инфляции в России может стать пиковым в конце 2021 года. Такой прогноз озвучил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.