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Всемирный банк: рост российской экономики в 2022 году составит 2,4%

Экономика
Всемирный банк: рост российской экономики в 2022 году составит 2,4%
ИА «Народные новости».  /  Степан Яцко

Москва, 1 декабря. Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 4,3% в 2021 году. Вместе с тем оценка роста российской экономики в 2022 году снижена с 2,8% до 2,4%.

Как отметили эксперты банка, рост экономики РФ в грядущем году будет тормозить сохранение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

«В базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а более высокие процентные ставки, необходимые для борьбы с инфляцией, будет сдерживать спрос. С учетом этих факторов прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, замедлившись до 1,8% к 2023 году», — сообщается в документе.

Уровень инфляции в России может стать пиковым в конце 2021 года. Такой прогноз озвучил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.

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Все новости / Экономика / Всемирный банк: рост российской экономики в 2022 году составит 2,4%
ввп всемирный банк экономика россии
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