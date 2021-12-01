Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:15
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
18:02
Армия
Sohu: ловкий маневр России с комплексами С-300 лишил Японию шансов захватить Курилы
18:01
Спорт
Хованцев назвал унизительными слова Губерниева в адрес биатлониста Гараничева
18:01
Политика
Лукашенко: украинские военные попросили Москву спасти Крым от НАТО в 2014 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Машина скорой помощи в Оренбургской области попала в ДТП из-за снежного заноса на дороге
Происшествия
Машина скорой помощи в Оренбургской области попала в ДТП из-за снежного заноса на дороге
 / 

Оренбург, 1 декабря. В ГУ МЧС России по Оренбургской области прокомментировали инцидент с машиной медиков на заснеженной дороге.

По данным регионального ГУ МЧС, машина скорой помощи попала в опасное ДТП около села Елшанка Соль-Илецкого городского округа. Причиной заваливания автомобиля в кювет стало неудовлетворительное состояние автотрассы, занесенной обильными снегопадами, сообщает Orenday.

Выехавшие на место ДТП сотрудники пожарно-спасательного отряда сумели с помощью буксира вытянуть машину медиков обратно на дорожное полотно. После этого карета скорой помощи смогла продолжить свой путь по назначению.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП в центре Владикавказа, в котором пострадал один человек. Инцидент произошел по вине водителя BMW, на высокой скорости протаранившего ВАЗ-2112. От удара ВАЗ перевернулся и врезался в оказавшуюся рядом легковушку.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Машина скорой помощи в Оренбургской области попала в ДТП из-за снежного заноса на дороге
дтп спасатели дорога
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать