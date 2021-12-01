Машина скорой помощи в Оренбургской области попала в ДТП из-за снежного заноса на дороге

Оренбург, 1 декабря. В ГУ МЧС России по Оренбургской области прокомментировали инцидент с машиной медиков на заснеженной дороге.

По данным регионального ГУ МЧС, машина скорой помощи попала в опасное ДТП около села Елшанка Соль-Илецкого городского округа. Причиной заваливания автомобиля в кювет стало неудовлетворительное состояние автотрассы, занесенной обильными снегопадами, сообщает Orenday.

Выехавшие на место ДТП сотрудники пожарно-спасательного отряда сумели с помощью буксира вытянуть машину медиков обратно на дорожное полотно. После этого карета скорой помощи смогла продолжить свой путь по назначению.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП в центре Владикавказа, в котором пострадал один человек. Инцидент произошел по вине водителя BMW, на высокой скорости протаранившего ВАЗ-2112. От удара ВАЗ перевернулся и врезался в оказавшуюся рядом легковушку.