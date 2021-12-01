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Политолог Крутаков назвал сближение России и Китая ключевой болевой точкой США

Политика
Политолог Крутаков назвал сближение России и Китая ключевой болевой точкой США
vk.com  /  Леонид Крутаков

Москва, 1 декабря. В условиях масштабного кризиса и падения международного авторитета США продемонстрировали свою главную слабость, которой Кремль может воспользоваться в любой момент. Уязвимость Вашингтона назвал политолог Леонид Крутаков.

Крутаков прокомментировал сообщения о высылке из США 27 дипломатов до 31 января 2022 года и разделении семей дипработников. По мнению эксперта, подобные выпады напрямую связаны с провалами Вашингтона сразу по нескольким направлениям: выводом войск из Афганистана, обозначенной российским лидером Владимиром Путиным красной линии по Украине и крахом рынка энергоресурсов.

В этих условиях Белый дом обнажил свою ахиллесову пяту и свой главный страх — сближение России и Китая. Контакты Москвы и Пекина — идеальное место для решающего удара по США, объяснил политолог.

«Сейчас стратегическая задача США — это не допустить дальнейшего сближения и установления более тесных отношений между Россией и Китаем. Это единственный предмет торга для США, или болевая точка, которая сегодня является ключевой», — объяснил Леонид Крутаков в интервью изданию «Царьград».

Сотрудничество России и Китая набирает обороты как в военном, так и в политическом аспектах. Ранее Москва и Пекин выразили общую точку зрения по грядущему «Саммиту за демократию» под патронажем США, а издание NetEase указало на объединение усилий двух держав в борьбе с провокациями Вашингтона.

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Все новости / Политика / Политолог Крутаков назвал сближение России и Китая ключевой болевой точкой США
Леонид Крутаков россия сша китай
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