Польские профсоюзы сферы культуры пригрозили властям протестами

Варшава, 1 декабря. Несколько профсоюзов работников сферы культуры из Варшавы направили открытое письмо главе минкульта.

Инициатором ультимативного послания главе минкульта Польши Петру Глиньскому выступил общепольский профсоюз «Трудовая инициатива», который отстаивает интересы сотрудников Центра современного искусства «Уяздовский замок», музея истории польских евреев POLIN, Национальной фильмотеки, Национальной галереи искусства Захента, а также музея современного искусства в Варшаве, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Профсоюзы в письме потребовали от Глиньского покончить с унизительно маленькими окладами в бюджетных учреждениях, находящихся в непосредственном ведении Министерства культуры и национального наследия Польши. Если власти не прислушаются к требованиям профсоюзов, на улицах Варшавы появятся протестные информационные плакаты, а затем состоится митинг перед зданием минкульта.

Ранее ФАН сообщал о массовых акциях протеста в Киеве, организованных Федерацией профсоюзов Украины. От президента Украины Владимира Зеленского протестующие потребовали повышения оплаты труда и соблюдения их законных прав.