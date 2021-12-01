Предприниматель Кочетков рассказал, удержит ли Россия статус сельскохозяйственной державы

Россия поставляет на зарубежные рынки сельхозпродукцию на сумму, значительно превышающую выручку от экспорта вооружений. Объемы поставок российских производителей за рубеж могут расти на 15–20% в год и к 2026 году достичь 50 млрд долларов. Сможет ли Россия удержать статус мировой сельскохозяйственной державы, что помешает и что поможет в этом? На эти вопросы ответил генеральный директор компании по производству муки MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики. На ее долю приходится примерно 4% от российского ВВП. Судя по динамике развития сельхозрынка с 2014 года, уже к 2030 году доля ВВП отрасли может увеличиться до 8–10%. Следовательно, по объективным показателям уместно говорить о свершившемся факте становления России как мировой сельскохозяйственной державы.

«Такого результата удалось достичь в условиях кризиса за счет нескольких преимуществ», — отмечает Дмитрий Кочетков.

Во-первых, обратил внимание эксперт, системная поддержка аграрного сектора (в том числе в рамках национальной стратегии, которую организовало правительство) позволила погасить взрывной рост цен на продовольственные товары в условиях инфляции.

Из личного архива Дмитрия Кочеткова /

Во-вторых, рост экспортных пошлин на востребованные биржевые сельхозкультуры, включая пшеницу, как вынужденная мера снизила зависимость российского внутреннего рынка от мировых биржевых цен. Российские сельхозпроизводители, желая заработать, вывозили за рубеж большие объемы зерна, растительного масла, сахара. Возникли реальные угрозы возникновения продовольственной безопасности страны, однако Минсельхоз умело и оперативно обеспечил балансировку рынка, заметил Кочетков.

В-третьих, по его словам, Россия за счет введения экспортных пошлин добровольно притормозила собственное развитие как лидера АПК-сектора на мировом рынке. Первый звоночек — снижение экспорта в октябре 2021 года на 32% относительно уровня того же периода 2020 года.

«Предполагается, что вместе с тем снизятся и доходы в бюджет от экспортеров. Однако этот шаг может оказаться разумным в долгосрочной перспективе: бюджет пополнится доходом в виде выплат НДС от производителей и трейдеров по внутрироссийским торговым сделкам. В свою очередь это повысит привлекательность отрасли и может способствовать развитию государственных дотационных и грантовых программ по поддержке производителей зерна», — пояснил Дмитрий Кочетков.

Сейчас сельхозпроизводители испытывают ряд проблем. Кочетков перечислил главные риски.

Во-первых, это расходы бизнеса. Российские производители на всех этапах сталкиваются с возросшими издержками. Так, мягкие сорта пшеницы нового урожая 2021 года в России уже подорожали на 6–8% к прошлому году, а твердые сорта — до 30%. Первыми на себе это почувствовали мукомольные производства, затем по цепочке все: от кондитеров и хлебокомбинатов до ретейлеров.

Во-вторых, это рост цен. Скорее всего, общий рост цен на продукты питания в России продолжится, однако уже к концу уходящего года цены стабилизируются. Это не чисто российская беда, но мировая тенденция. Речь идет о базовом сырье и тароупаковочных материалах. Растут закупочные цены и, соответственно, отпускные.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

В-третьих, резкий рост цен не нужен никому, даже производителям. Например, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов являются товарами первой необходимости. Следовательно, по закону «О торговле» государство вправе установить предельную цену на эти товары на срок в 90 дней, если цены в течение месяца вырастут более чем на 30%. Взрывным ростом всегда заинтересуется ФАС.

В-четвертых, слабый рубль. Долгосрочного эффекта государственных мер поддержки аграриев удастся добиться только с помощью твердого рубля.

«Приведем пример: мукомольная промышленность. Мука остается приоритетным продуктом в снабжении населения продуктами первой необходимости. По нашим наблюдениям, в крупных городах России растет спрос на муку высшего качества среди населения и оптовых и мелкооптовых заказчиков: ресторанов, пиццерий, гостиниц и домов отдыха», — пояснил Дмитрий Кочетков.

Несмотря на сдерживающие факторы, он отметил рост рынка ремесленной продукции (частные пекарни, хлеб в магазинах больших ретейлеров): все чаще покупатели отдают предпочтение хлебобулочной продукции из пекарен. Изделия на закваске из цельнозерновой муки или муки высшего сорта российского или иностранного производства не относятся к продуктам первой необходимости, а, скорее, к деликатесам. Тем не менее производители ремесленного хлеба сталкиваются с другими проблемами: дорогая аренда, недобросовестные поставщики, длительный цикл производства и высокое энергопотребление, преобладание ручного труда, процент брака или риск, что товар не раскупят, высокие цены на упаковочные материалы.

«Нивелировать перечисленные риски возможно с помощью нескольких инструментов. Это и создание оптимальной налоговой нагрузки для сельхозпроизводителей, и доступ к дешевым кредитам, и стимулирование отраслей с высокой добавленной стоимостью. В целом, российская мукомольная отрасль как ключевая и основополагающая в пищевой промышленности достойно преодолевает объективные трудности. С высокой вероятностью в следующем году она снова продемонстрирует положительную динамику роста, а позиции отечественных производителей будут усиливаться на российском и зарубежных рынках», — заключил Дмитрий Кочетков.

Еще летом Кабмин РФ начал работу над защитной системой, которая позволит нивелировать эффект от глобального подорожания продуктов, черных и цветных металлов, а также удобрений. В случае выхода цен за красную линию государство будет определенным образом на это реагировать. В настоящее время готовы модели инициативы, они уже направлены в правительство на изучение.