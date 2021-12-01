Востоковед Маслов указал на один фатальный для Украины нюанс китайского иска по «Мотор Сич»

Пекин, 1 декабря. Один важный нюанс в истории с судебным иском китайской компании Skyrizon к Украине делает этот правовой конфликт беспрецедентным событием.

И этот нюанс можно с полным правом назвать грозным предупреждением Украине насчет последствий юридического конфликта с Китаем. Пекин не остановиться на взыскании многомиллиардной компенсации и заставит Киев заплатить за аферу с заводом «Мотор Сич» гораздо больше.

На важную особенность спора между Украиной и КНР внимание журналистов обратил востоковед, политолог Алексей Маслов, подчеркнув, что она в итоге может стать для Киева фатальной. Речь идет о том, что Skyrizon предъявила претензии к Украине в Гаагском трибунале, что является действительно беспрецедентным событием и указывает на то, что для Китая на высшем уровне вопрос здесь не только в деньгах. Никогда раньше представители китайского бизнеса не обращались с такими проблемами в международный суд в Гааге, да еще и при поддержке правительства. Этот иск особенный и говорит не о финансовых расчетах, а о национальной обиде, что, естественно, не сулит Украине ничего хорошего.

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«Буквально на днях в крупной китайской газете Global Times вышла статья об Украине, посвященная конфликту вокруг «Мотор Сичи». Компания Skyrizon выставила Украине через Гаагский трибунал 4,5 миллиарда долларов претензий. Автор статьи выдал потрясающую фразу, что Россия и Китай, а лучше Россия, Китай и Белоруссия должны вместе наказать пару стран, ставших прихвостнями США. На это все накладывается один важный нюанс самого конфликта с Украиной по заводу. Китайцы никогда не обращались с финансовыми спорами в Гаагу. Это беспрецедентный шаг. То есть это куда серьезнее чем просто деньги. Здесь обида и желание мстить или наказать в том числе и в геополитическом плане. Этот нюанс может стать фатальным для Украины, которая в результате уже политического конфликта может потерять и государственность», — предупредил украинцев Маслов.

Востоковед добавил, что китайцы скрупулезны донельзя и никогда ничего не делают просто так. Если уж они шлют такой сигнал как Гаага, значит Украине стоит приготовиться. Это формальное объявление войны. Как минимум политической и экономической.

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