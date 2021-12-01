Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Москва, 1 декабря. Знаменитого певца и композитора Александра Градского проводили в последний путь. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Церемония прощания с именитым артистом началась в 10:00 по московскому времени в театре «Градский Холл». На гражданскую панихиду пришли друзья и коллеги, родственники и поклонники Градского. Звезды отечественного шоу-бизнеса отметили, что уход Градского из жизни — большая трагедия. Лев Лещенко указал, что композитор был настоящим любимцем публики.

Гроб с телом именитого артиста выносили из здания театра под аплодисменты многочисленных поклонников знаменитости. После этого состоялись похороны Градского на Ваганьковском кладбище. Певец покоится рядом с могилой актрисы Светланы Мизери.

Александра Градского не стало 28 ноября. Ему было 72 года. Незадолго до смерти он жаловался на здоровье. Композитора доставили в больницу, но спасти его не удалось.