Омичка спасла сбережения 80-летнего пенсионера от мошенников

Омск, 1 декабря. Жительница поселка Красный Яр Омской области спасла сбережения 80-летнего пенсионера от махинаций мошенников.

Мужчине позвонил неизвестный и представился работником прокуратуры. Он утверждал, что все наличные средства пенсионера фальшивые и для их проверки необходимо перевести деньги на специальный счет.

После этого сельчанин взял свои сбережения в размере 150 тыс. рублей и отправился в ближайшее отделение банка. Там мужчина попросил помощи, потому что не смог самостоятельно разобраться с оборудованием. Одна из местных жительниц обратила внимание на крупную сумму и спросила, кому он собирается перевести деньги.

Пенсионер рассказал о звонках из «прокуратуры», после чего женщина объяснила, что подобным образом действуют только мошенники. Она отговорила мужчину переводить сумму на неизвестный счет и посоветовала обратиться в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Обворовавшего пенсионеров на 3 млн рублей афериста ранее задержали в Самарской области. Злоумышленник набирал рандомные телефонные номера и, убедившись, что его собеседник — пожилой человек, представлялся полицейским.