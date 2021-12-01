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Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики

Весь мир
Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 декабря. Парад в честь 63-й годовщины со Дня провозглашения республики прошел в столице ЦАР.

Участники шествия продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и навыки военного искусства, полученные личным составом национальной армии (FACA) в ходе обучения у российских инструкторов. Зрителей впечатлило мастерство военнослужащих, их строевая подготовка и в целом масштабы преобразования правительственных войск.

Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Наиболее зрелищным оказалось показательное выступление десантников, профессионально высадившихся на место проведения мероприятия с вертолета.

Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Именно благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов бойцам FACA удалось пресечь попытку государственного переворота и ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) накануне всеобщих выборов в декабре прошлого года.

Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Благодаря помощи россиян, правительство республики смогло завершить многолетний вооруженный конфликт и приступить к комплексному восстановлению государства. Подробнее об успехах властей ЦАР и как им удалось преодолеть кризис безопасности, а также выстроить грамотную социально-экономическую программу, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей /

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики. Руководитель отечественных специалистов высоко оценил успехи, которых добилась национальная армия в ходе обучения у российских инструкторов.

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Все новости / Весь мир / Армия ЦАР продемонстрировала полученные у россиян навыки на параде в честь Дня провозглашения республики
африка цар
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