Банги, 1 декабря. Парад в честь 63-й годовщины со Дня провозглашения республики прошел в столице ЦАР.

Участники шествия продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и навыки военного искусства, полученные личным составом национальной армии (FACA) в ходе обучения у российских инструкторов. Зрителей впечатлило мастерство военнослужащих, их строевая подготовка и в целом масштабы преобразования правительственных войск.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Наиболее зрелищным оказалось показательное выступление десантников, профессионально высадившихся на место проведения мероприятия с вертолета.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Именно благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов бойцам FACA удалось пресечь попытку государственного переворота и ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) накануне всеобщих выборов в декабре прошлого года.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Благодаря помощи россиян, правительство республики смогло завершить многолетний вооруженный конфликт и приступить к комплексному восстановлению государства. Подробнее об успехах властей ЦАР и как им удалось преодолеть кризис безопасности, а также выстроить грамотную социально-экономическую программу, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики. Руководитель отечественных специалистов высоко оценил успехи, которых добилась национальная армия в ходе обучения у российских инструкторов.