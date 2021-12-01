Объявлены претенденты на футбольную премию «Первая пятерка»

Москва, 1 декабря. Объявлены претенденты на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В перечень номинантов включены 12 игроков: нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, защитник подмосковных «Химок» Кирилл Боженов, полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян, хавбек грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов, полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили, футболист ЦСКА Максим Мухин, игрок «Сочи» Данила Прохин, хавбек самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев, защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и хавбек «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Победитель будет определен по итогам голосования руководителей и тренеров клубов чемпионата страны, наставников юношеских и национальной сборных, представителей Российского футбольного союза (РФС) и журналистов.

Ранее экс-одноклубник Агаларова по махачкалинскому «Анжи» Магомед Магомедов рассказал, что 21-летний форвард всегда выделялся на поле и забивал важные голы сильным командам.