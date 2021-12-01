Южноуральские дети получат подарки во время акции «Елка желаний»

Челябинск, 1 декабря. Благотворительная акция «Елка желаний» призвана помогать детям с ограниченными возможностями, а также находящимся в сложной жизненной ситуации.

Акция проходит на Южном Урале благодаря инициативе Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В Челябинской области активную поддержку акции оказывает губернатор Алексей Текслер, сообщает «Челябинск сегодня».

По словам Текслера, за годы, в течение которых реализуется благотворительный проект, разнообразные подарки к Новому году получили уже тысячи южноуральских ребят с ограниченными возможностями.

Помогают в исполнении желаний детей частные лица, государственные и коммерческие организации. Для участия в акции нужно заполнить форму на сайте елкажеланий.рф. В этом году заявки на участие принимаются с 15 ноября по 11 декабря, а вручение подарков детям начнется уже 5 декабря и продолжится до 28 февраля.

Ранее ФАН сообщал о благотворительной акции «Огни добра», которую в Самаре организовал Страховой Дом ВСК вместе с благотворительным фондом «Арифметика добра». Собранные средства пойдут на реализацию образовательной программы «Шанс» для детей-сирот.