Москва, 1 декабря. Германия находится под прессингом диктата США, которые вынуждают закупать газ через Украину вместо «Северного потока — 2». Однако одно обстоятельство освободит Берлин от Вашингтона, уверен политолог Александр Рар.

Бывшему советнику немецкого кабмина хватило одной фразы, чтобы поставить на место истерящих из-за проекта газопровода Киев и Вашингтон, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Трезвость, ум, прагматизм бизнес-сообщества и отдельных политиков говорят, что нам нужен "Северный поток – 2", нужны дополнительные объемы газа, потому что без них мы можем просто не пережить зиму», — объяснил Александр Рар.

Пока еще морозы не стали слишком суровыми, Германия будет придерживаться линии Вашингтона — закупать газ через Украину и пользоваться дополнительными мощностями ее ГТС. Однако как только зима вступит в полную силу и понадобится в разы больше топлива, запуск «СП-2» станет насущной необходимостью, и идеологическое давление Белого дома отступит на второй план, уверен политолог.

«Пока немецкое правительство будет говорить, что надо закупить новые объемы газа, но с требованием транзита через Украину, чтобы показать полякам и американцам, что Германия следует постулату США стоять на стороне Украины и защищать ее. Но как только зима станет очень холодной и появятся большие проблемы, голоса призывающих к срочному запуску "Северного потока – 2" будут услышаны», — заключил Рар.

Немецкий политолог Александр Рар неоднократно называл газопровод «Северный поток — 2» жизненно важным для всей Европы проектом. По словам эксперта, в Европе голубое топливо уже почти не добывается, и поддержка со стороны трансбалтийского трубопровода поможет обеспечить энергобезопасность всего Старого Света.