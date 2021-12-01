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Жители Бишкека вышли на митинг за отмену итогов парламентских выборов в Киргизии

Политика
Жители Бишкека вышли на митинг за отмену итогов парламентских выборов в Киргизии
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Бишкек, 1 декабря. Митинг с требованием не признавать итоги прошедших в Киргизии парламентских выборов проходит в эти минуты в Бишкеке.

К зданию ЦИК пришли порядка 100 человек. Они заявили, что представляют партии, которые по результатам выборов не прошли в парламент.

«Требуем признать результаты голосования недействительными, провести повторные выборы и привлечь к ответственности за допущенные нарушения членов ЦИК», — цитирует ТАСС одного из участников акции протеста.

На месте дежурят правоохранители, но так как обстановка спокойная, в ситуацию они не смешиваются.

Повторные парламентские выборы седьмого созыва прошли в Киргизии 28 ноября 2021 года. Они состоялись уже второй раз. При первой попытке большинство мест досталось провластным партиям, что не устроило жителей и спровоцировало массовые беспорядки.

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