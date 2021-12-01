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Власти Нью-Йорка открыли «Центры профилактики передозировок»

Весь мир
Власти Нью-Йорка открыли «Центры профилактики передозировок»
pixabay.com  / 

Нью-Йорк, 1 декабря. В Нью-Йорке открылись два «Центра профилактики передозировок», деятельность которых будет направлена на борьбу с опиоидным кризисом в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Центры появились в Восточном Гарлеме и на Вашингтон-Хайтс, и они станут «безопасными местами», где люди, употребляющие наркотики, могут получить медицинскую помощь и различные социальные услуги. Зависимые также в праве принести запрещенные вещества и сделать инъекцию под наблюдением медперсонала.

 «Центры профилактике передозировок — это безопасный и эффективный способ борьбы с опиоидным кризисом. Я горжусь тем, что показываю городам этой страны, что после десятилетий неудач возможен более разумный подход», — говорится в заявлении мэра Била де Блазио.

Критика

Республиканка и член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис раскритиковала инициативу и призвала министерство юстиции заблокировать сайты центров.

«Преступность и употребление фентанила находятся на рекордно высоком уровне из-за открытых границ, неудачных реформ и антиполицейской политики. Открытие подобных центров не является правильным решением. Эти центры не только поощряют употребление наркотиков, но и еще больше ухудшат качество нашей жизни», — сказала она.

Опиоидный кризис

В 2020 году более двух тысяч жителей Нью-Йорка умерли от передозировки наркотиков, что стало самым высоким показателем с тех пор, как город начал отслеживать цифры в 2000 году. Наиболее часто в подобных делах фигурируют опиоиды. В период с января по март этого года еще 596 человек погибли из-за зависимости.

По данным исследований, передозировка опиоидов обходится системе здравоохранения Нью-Йорка примерно в 50 миллионов долларов ежегодно. Сюда входят вызовы медицинских служб, посещение отделений неотложной помощи и госпитализация.

Власти Нью-Йорка открыли «Центры профилактики передозировок»
Федеральное агентство новостей

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сша наркотики опиоидный кризис
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