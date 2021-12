Власти Нью-Йорка открыли «Центры профилактики передозировок»

Нью-Йорк, 1 декабря. В Нью-Йорке открылись два «Центра профилактики передозировок», деятельность которых будет направлена на борьбу с опиоидным кризисом в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

New York City opened two "Overdose Prevention Centers" on Tuesday, the first supervised injection sites in the nation. https://t.co/2m5prkbKBy

Центры появились в Восточном Гарлеме и на Вашингтон-Хайтс, и они станут «безопасными местами», где люди, употребляющие наркотики, могут получить медицинскую помощь и различные социальные услуги. Зависимые также в праве принести запрещенные вещества и сделать инъекцию под наблюдением медперсонала.

For more than 29 years, we have dedicated our lives to ending #overdose deaths & the criminalization & stigma associated with substance use. Being the 1st OPC site in the US is an honor & incredible step forward in ending the #overdosecrisis #wearethemedicine #THISSITESAVESLIVES pic.twitter.com/3NuuDCSh9C