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Настя Ивлеева озадачила поклонников фото с Элджеем после развода

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева озадачила поклонников фото с Элджеем после развода
instagram.com  /  @sayonaraboy

Москва, 1 декабря. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками фотографией с бывшим мужем Элджеем. Кадр спровоцировал слухи о воссоединении пары.

Знаменитость запечатлела рэпера в салоне внедорожника Mercedes-Benz G-класса. Элджей позировал с рэперским жестом. Фото, размещенное в Stories на странице в Instagram, блогер подписала весьма лаконично.

«Йоу», — гласит надпись.

Кадр сильно заинтересовал поклонников, переживавших из-за расставания звезды. Некоторые стали оставлять свои догадки в социальных сетях. Они заподозрили, что пара воссоединилась после разлуки, пишет «Вечерняя Москва». Другие озадаченные фотографией фолловеры считают это маловероятным.

Настя Ивлеева озадачила поклонников фото с Элджеем после развода
Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Настя Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем в августе. Она призналась, что до сих пор любит исполнителя, но прекрасно понимает, что их отношения стали больше похожи на общение брата и сестры. Элджей и Ивлеева развелись спустя два года официального брака.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Ивлеева озадачила поклонников фото с Элджеем после развода
звезды элджей ивлеева
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