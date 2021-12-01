Родные и коллеги усыпали гроб Градского цветами на церемонии прощания

Москва, 1 декабря. Церемония прощания с композитором Александром Градским прошла в Москве. Поклонники, близкие и коллеги почтили память музыканта и возложили цветы к его гробу.

Панихида по Александру Градскому состоялась в театре композитора «Градский Холл». Траурное мероприятие прошло в открытом формате, однако организаторы призвали прессу воздержаться от фото и видео в знак уважения к родственникам покойного.

Гроб композитора был установлен на сцене театра, который к моменту завершения церемонии прощания практически утонул в цветах. Скорбящие родственники и знаменитости также выступили с речами в память о Градском, передает издание «ПолитЭксперт».

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Незадолго до смерти состояние композитора ухудшилось. Несмотря на сложности со здоровьем, он до последнего продолжал работу в телепроекте «Гoлoc». Мэтр участвовал в съемках, находясь под присмотром врачей. 27 ноября Градский оказался в больнице с подозрением на инсульт, затем он умер.

Сын Александра Градского Даниил также выступил с речью. Наследник композитора признался, что не уверен в будущем театра «Градский холл» и дал понять, что родственники музыканта могут остаться без его детища.