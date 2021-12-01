Экономист Бодрова рассказала, как дешевеющая нефть повлияет на курс рубля

В пользу рубля играет стабилизация геополитического аспекта. Об этом ФАН заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

За ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20% — это максимальное падение с марта 2020 года.

По итогам 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, январские на WTI закрылись на уровне 66,18 доллара.

Однако сегодня цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла более чем на 5% — до 72,78 доллара за баррель.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как заметила Анна Бодрова, рост в нефти произойдет тогда, когда из информационного поля будут исключены все тревожащие долгосрочных инвесторов вопросы — от эпидемиологической ситуации до параметров спроса и предложения.

«На текущий момент волатильность в нефтяном секторе сохраняется высокой, рисков предостаточно. Больше всего нервозности сосредоточено в вопросе параметров добычи ОПЕК+ в январе, а также вероятных ограничений по всему миру из-за возможности распространения агрессивного штамма COVID-19 «Омикрон», — пояснила Анна Бодрова.

Федеральное агентство новостей /

По ее мнению, в курсе рубля уже учтены большей частью нефтяные колебания, но новые витки волатильности обязательно скажутся на траектории торгов рублевых пар. Сейчас в пользу рубля играет стабилизация геополитического аспекта.

«Доллар США может торговаться в пределах 73,50–75 рублей», — заключила Анна Бодрова.

Ранее аналитик Федор Сидоров обратил внимание, что перспективы сейчас оценить сложно. Если раньше ОПЕК+, МЭА и ряд профильных агентств прогнозировали рост котировок к концу года до 90–95 долларов за баррель, то сейчас из-за нового штамма такие сценарии вряд ли реализуются. Рост профицита сырья на фоне нового увеличения заболеваемости и ограничительных мер снизит потребление.