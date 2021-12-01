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Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики

Весь мир
Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил жителей ЦАР с Днем провозглашения республики.

«Это важный праздник для всего народа, именно в этот день 63 года назад страна сделала один из ключевых шагов к освобождению от колониальной власти, чтобы вскоре перестать быть частью Французской империи в Африке. Процессы деколонизации продолжают идти и сейчас, и последний год стал, возможно, самым важным в истории становления самостоятельности Республики.

Почти год назад коалиция боевиков начала консолидированные атаки против мирного населения и правительственных войск. Однако FACA при поддержке союзников удалось не только отбить эти атаки, но и провести массированную контратаку, позволившую освободить многочисленные регионы от террористов и бандитов», — написано в публикации на официальной странице СОМБ Вконтакте.

Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Иванов отметил, что укрепление сферы безопасности является одной из главной движущих сил, гарантирующих Центральноафриканской Республике восстановление и комплексное развитие инфраструктур. Руководитель российских специалистов отметил высокие результаты, которые принесла совместная работа отечественных инструкторов и национальной армии (FACA).

«Достигнутые успехи в сфере безопасности — это залог развития! Содружество офицеров за международную безопасность, от имени российских инструкторов, работающих в Африке, поздравляет народ ЦАР с этим важным праздником!

Мы видим, как работа наших специалистов, которые продолжают обучать солдат FACA, а также полицию и жандармерию, помогает укрепить сектор безопасности.

Правительство страны усердно работает и над развитием других сфер жизни — экономика, образование, государственное управление и здравоохранение. Прошедший год мог стать худшим в истории республики, но благодаря подвигу народа и его друзьям именно в этому году у страны появилась уверенность в светлом будущем!» — заключил глава СОМБ.

Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее с национальным праздником жителей ЦАР поздравил президент республики Фостен-Арканж Туадера. Политик призвал соотечественников объединиться и совместными усилиями привести страну к процветанию.

 Подробнее об успехах правительства Центральноафриканской Республики в восстановлении безопасности государства и разработке грамотной социально-экономической программы можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Глава СОМБ Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем провозглашения республики
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