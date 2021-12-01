Песков высказался о ситуации с признанием Россией статуса ДНР и ЛНР

Москва, 1 декабря. Признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Россией не было, однако урегулирование ситуации затягивается, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас трудно прогнозировать перспективы урегулирования в регионе. Соответствующим заявлением он поделился на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, может ли российская сторона признать ДНР и ЛНР.

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской. По его словам, ее можно решить только с помощью переговоров между самими украинцами. Он также отметил, что в Кремле знают о попытках выставить Россию стороной конфликта, что не соответствуют действительности.