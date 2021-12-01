Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 16:41
16:39
Происшествия
В Кемерово водителя маршрутки оштрафовали за просмотр видео из TikTok во время работы
16:38
Экономика
Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год
16:37
Экономика
Экономист Бодрова рассказала, как дешевеющая нефть повлияет на курс рубля
16:36
Происшествия
Участвовавший в нападении на Дагестан член банды Басаева получил 25 лет колонии
16:31
Общество
Правительство Франции заявило о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19
16:31
Общество
Петербуржцам дали юридические советы, чтобы избежать штрафа за опоздание на работу в снегопад
16:30
Происшествия
Двое мужчин зарубили топором пенсионерку из-за 500 тысяч рублей в Ростовской области
16:27
Общество
Эксперты ВОЗ не видят необходимости в создании новой вакцины против омикрон-штамма
16:27
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании вагончика с военными на Сахалине
16:27
Политика
Экс-депутат Рады Олейник объяснил, зачем НАТО обвиняет Россию в «агрессивных намерениях»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков высказался о ситуации с признанием Россией статуса ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 15:14
Политика
Песков высказался о ситуации с признанием Россией статуса ДНР и ЛНР
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 1 декабря. Признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Россией не было, однако урегулирование ситуации затягивается, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас трудно прогнозировать перспективы урегулирования в регионе. Соответствующим заявлением он поделился на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, может ли российская сторона признать ДНР и ЛНР.

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской. По его словам, ее можно решить только с помощью переговоров между самими украинцами. Он также отметил, что в Кремле знают о попытках выставить Россию стороной конфликта, что не соответствуют действительности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков высказался о ситуации с признанием Россией статуса ДНР и ЛНР
ЛНР днр песков кремль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать