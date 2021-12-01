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Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 15:10
Политика
Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран
Global Look Press  /  Xinhua

Пекин, 1 декабря. «Саммит за демократию» США провоцирует раскол и конфронтацию в мире, рассказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Соответствующим заявлением дипломат поделился во время брифинга. По его словам, американское мероприятие наносит серьезный ущерб единству и сотрудничеству между государствами. Так он объяснил, что позиция многих стран, которые выступают против «Саммита за демократию», является естественной.

«Я обратил внимание, что Россия и многие другие страны недавно выступили против, а также выразили свое недовольство так называемым «Саммитом за демократию», организуемым США», — подчеркнул Вэньбинь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что «Саммит за демократию» объединяет государства, которые не понимают и не соблюдают права человека. По ее словам, идея соответствующего мероприятия является лицемерной и опасной.

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Все новости / Политика / Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран
сша китай Вэньбинь
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