Власти Норвегии открыли границу для туристов из России

Осло, 1 декабря. Норвегия открыла границы для путешественников из России. Об этом рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.

Российские туристы должны будут заполнить анкету для регистрации на портале entrynorway.no. Это необходимо сделать всем, вне зависимости от прививочного статуса. Граждане старше 18 лет должны будут сдать ПЦР-тест за 24 часа до прибытия. Второй анализ сделают в течение дня после прилета в Норвегию.

«Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование», — дополнила Филиппенко.

Власти Кубы также открыли границы для иностранных граждан. Об этом ранее рассказал советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.