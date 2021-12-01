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Система записи к врачам больниц Екатеринбурга парализована из-за технического сбоя
Происшествия
Система записи к врачам больниц Екатеринбурга парализована из-за технического сбоя
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ  / 

Екатеринбург, 1 декабря. В минздраве Свердловской области прокомментировали трудности с приемом пациентов в городских клиниках.

Реагируя на многочисленные жалобы граждан относительно невозможности записаться на прием и получить помощь врача в больницах, пресс-служба регионального минздрава заявила, что из-за перегрузки сети произошел серьезный сбой при передаче документов на федеральный сервис. Отмечается, что работа всех больниц Екатеринбурга оказалась парализована, сообщает УралПолит.Ru.

Уточняется, что речь идет о техническом сбое в программе записи пациентов к врачам. Проблему пытаются решить специалисты. О прогнозируемых сроках решения вопроса информации пока нет.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Октябрьском районе и в центре Екатеринбурга произошло отключение электроэнергии. По данным представителей электросетевой компании, проблемы возникли в связи с обрывом проводов на ЛЭП.

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екатеринбург сбой больницы жалобы
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