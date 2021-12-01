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Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 15:05
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 1 декабря. Медиагруппа «Патриот» организовала брифинг, посвященный агрессивным выпадам НАТО в адрес России. В ходе обсуждения эксперты попытаются объяснить, зачем западный военно-политический блок угрожает Москве войной.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге стала демонстрацией угроз в адрес России. Генеральный секретарь НАТO Йенс Столтенберг назвал Россию «режимом» и фактически заявил, что РФ не имеет права перемещать свои войска на своей территории.

Также главы МИД Североатлантического альянса проведут переговоры об усилении политической и военной поддержки режима Украины, уже идут поставки современного вооружения и продолжается интенсивное обучение военнослужащих.

Более того, Столтенберг заявил, что, если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, это оружие будете перемещено в страны Восточной Европы, то есть на Украину и в Прибалтику.

Есть ли красные линии, после пересечения которых Россия должна будет ответить НАТО надлежащим образом? Действительно ли режим Зеленского готовит атаку на республики Донбасса? Может ли быть ответом НАТО размещение российского ядерного оружия в Белоруссии? Должна ли Россия наказать виновных в геноциде русского населения Украины, начиная с 2014 года, и противостоять попыткам повторить этот геноцид в текущем году?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ);

- Кирилл Молчанов, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики.

- Василий Стоякин, политтехнолог, Директор Центра политического маркетинга.

Эфир состоится в среду, 1 декабря, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38

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