Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине

Киев, 1 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране будет построен завод по производству современных военных беспилотников.

Отмечается, что соответствующее заявление президент Украины сделал 1 декабря в ходе выступления в Верховной раде с ежегодным посланием об основах внешней и внутренней политики. Зеленский также сообщил, что власти выделят в следующем году порядка 11,7 миллиарда долларов на различные проекты в сфере безопасности и обороны, передает РИА Новости.

«Впервые начинаем на Украине строить военный завод по производству современных дронов», — заявил украинский президент.

Ранее военкор Александр Коц предупредил, что Киев может поставить на поток практику применения ударных БПЛА против мирных жителей Донбасса. По его словам, задействованные ВСУ в регионе беспилотники, которые страна приобрела у Турции, могут стать серьезной проблемой.