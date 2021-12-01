Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 1 декабря. Власти Саудовской Аравии сообщили о первом выявленном случае заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса. Минздрав королевства заявил, что заражению подвергся саудовский гражданин, который вернулся из поездки в одну из стран Северной Африки.

В ведомстве не сообщили, о каком конкретно государстве идет речь. Представители ведомства отметили, что зараженный уже проходит карантин, как и все, кто контактировал с ним по прибытии в королевство.

Saudi Arabia Reports First 'Omicron' Case In Gulf https://t.co/SKUa7nsZ5f pic.twitter.com/iMICpYtSDO — NDTV News feed (@ndtvfeed) December 1, 2021

Примечательно, что на прошлой неделе Эр-Рияд объявил о приостановке авиасообщения с рядом стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса в регионе. Под запрет попали рейсы из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото и Эсватини. Саудовская Аравия допускает въезд на территорию королевства приезжих из этих стран, если после отбытия из них они провели не менее 14 дней на территории третьих государств при соблюдении «саудовских протоколов здравоохранения».

К аналогичной мере прибегли и другие государства Ближнего Востока — Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Иран, Оман, Катар, Израиль и прочие.

Saudi Arabia, Bahrain and Sudan suspended flights with a number of African countries due to the Omicron variant of the coronavirus discovered in South Africa https://t.co/wg8wikaylI pic.twitter.com/lWEQdwbdmG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 28, 2021

Ближневосточные страны всерьез обеспокоены из-за вероятности распространения омикрон-штамма, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет потенциально наиболее опасным из всех предшествующих. Одной из ключевых угроз власти региональных государств видят болезненный удар по экономике, которая до сих пор не оправилась после выхода из «коронакризиса».

Появление нового штамма уже привело к снижению стоимости акций в Азии, Европе и Соединенных Штатах, а цены на нефть испытали свое крупнейшее падение с апреля 2020 года. Инвесторы не исключают возникновения избытка предложения в первом квартале нового года из-за ослабления мировых экономик и соответствующего спроса на топливо для промышленности.

New Covid variant Omicron triggers global alarm, market sell-off On Wall Street the Dow Jones Industrial Average was down 2.5% #Market by #BusinessLine https://t.co/yPizufqybv — Market’s Cafe (@MarketsCafe) November 27, 2021

Сейчас за развитием событий внимательно следит ОПЕК+. Ожидается, что на встрече стран-участниц организации 2 декабря будет поднят вопрос о целесообразности корректировки планов по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки с января 2022 года.