Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 16:41
16:40
Общество
Путин проверил рояль в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве
16:39
Происшествия
В Кемерово водителя маршрутки оштрафовали за просмотр видео из TikTok во время работы
16:38
Экономика
Россия и Белоруссия достигли договоренности по стоимости газа на 2022 год
16:37
Экономика
Экономист Бодрова рассказала, как дешевеющая нефть повлияет на курс рубля
16:36
Происшествия
Участвовавший в нападении на Дагестан член банды Басаева получил 25 лет колонии
16:31
Общество
Правительство Франции заявило о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19
16:31
Общество
Петербуржцам дали юридические советы, чтобы избежать штрафа за опоздание на работу в снегопад
16:30
Происшествия
Двое мужчин зарубили топором пенсионерку из-за 500 тысяч рублей в Ростовской области
16:27
Общество
Эксперты ВОЗ не видят необходимости в создании новой вакцины против омикрон-штамма
16:27
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании вагончика с военными на Сахалине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии

Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Эр-Рияд, 1 декабря. Власти Саудовской Аравии сообщили о первом выявленном случае заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса. Минздрав королевства заявил, что заражению подвергся саудовский гражданин, который вернулся из поездки в одну из стран Северной Африки.

В ведомстве не сообщили, о каком конкретно государстве идет речь. Представители ведомства отметили, что зараженный уже проходит карантин, как и все, кто контактировал с ним по прибытии в королевство.

Примечательно, что на прошлой неделе Эр-Рияд объявил о приостановке авиасообщения с рядом стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса в регионе. Под запрет попали рейсы из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото и Эсватини. Саудовская Аравия допускает въезд на территорию королевства приезжих из этих стран, если после отбытия из них они провели не менее 14 дней на территории третьих государств при соблюдении «саудовских протоколов здравоохранения».

К аналогичной мере прибегли и другие государства Ближнего Востока — Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Иран, Оман, Катар, Израиль и прочие.

Ближневосточные страны всерьез обеспокоены из-за вероятности распространения омикрон-штамма, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет потенциально наиболее опасным из всех предшествующих. Одной из ключевых угроз власти региональных государств видят болезненный удар по экономике, которая до сих пор не оправилась после выхода из «коронакризиса».

Появление нового штамма уже привело к снижению стоимости акций в Азии, Европе и Соединенных Штатах, а цены на нефть испытали свое крупнейшее падение с апреля 2020 года. Инвесторы не исключают возникновения избытка предложения в первом квартале нового года из-за ослабления мировых экономик и соответствующего спроса на топливо для промышленности.

Сейчас за развитием событий внимательно следит ОПЕК+. Ожидается, что на встрече стран-участниц организации 2 декабря будет поднят вопрос о целесообразности корректировки планов по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки с января 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
саудовская аравия коронавирус омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать