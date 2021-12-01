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Материнский капитал намереваются распространить на отцов

Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 декабря. Российское правительство внесло в Думу проект закона, по которому предполагается предоставить маткапитал мужчинам, которые воспитывают детей от суррогатных матерей.

Кабмин разработал инициативу в рамках исполнения постановления Конституционного суда Российской Федерации. Подразумевается, что закон позволит расширить господдержку и предоставить дополнительные права в связи с рождением, либо усыновлением ребенка.

Законотворцами предлагается распространить право на материнский капитал на мужчин, которых признают единственными родителями детей, рожденных с 1 января 2007 года. Поправки касаются второго, третьего, а также всех следующих детей, рождающихся «в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки».

Помимо этого, проект включает предложение о выплатах маткапитала отцам, которые получили соответствующий статус после 1 января прошлого года, когда после суррогатного материнства был рожден первый ребенок. А после этого, по условиям проекта, такие мужчины должны (для получения льгот) вступить в брак и воспитывать детей в семье вместе с женой, которая их усыновила.

Русская православная церковь не поддержала соответствующий проект. Представители РПЦ заявили, что не принимают такое понятие и явление, как суррогатное материнство.

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Все новости / Экономика / Материнский капитал намереваются распространить на отцов
государственная дума материнский капитал мужчины правительство россии суррогатная мать
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