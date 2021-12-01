Матвиенко назвала «грязной политикой» все утверждения о «нападении» России на Украину

Москва, 1 декабря. Россия никогда не давала никакого повода Киеву обвинять Москву в якобы «агрессии» против Украины. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Также политик отметила, что западные страны попросту используют «ослабевшие» украинские власти для нагнетания антироссийской истерии.

«Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину», — сказала она.

При этом представители Кремля неоднократно заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать и не вынашивает каких-либо агрессивных планов в отношении других государств, включая Украину.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал наглым поведение Украины по отношению к России. Неподобающие действия Киева проявляются в несоблюдении Минских соглашений и попытках спровоцировать Запад на агрессивные действия против Москвы.