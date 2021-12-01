Роналду одним словом прокомментировал пост фанатов о незаслуженном «Золотом мяче» Месси

Париж, 1 декабря. Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду оставил лаконичный комментарий под сообщением в Instagram об итогах церемонии вручения «Золотого мяча», который достался форварду «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Фан-аккаунт 36-летнего португальца опубликовал пост, в котором перечислили достижения Роналду в этом году, а также раскритиковал несправедливо низкое место в голосовании. Поклонники футболиста «красных дьяволов» назвали прошедшую церемонию вручения «Золотого мяча» ограблением и позором.

Prt Scr instagram.com / @ cr7.o_lendario

«Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспоримо лучшим на 300%. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они [France Football] всегда найдут способ вручить приз ему. Грабеж. Грязь. Позор. Тот, кто достаточно умен, понимает, кто на самом деле заслуживает «Золотой мяч». Получать незаслуженные награды — ложное счастье. Роналду всегда будет лучшим в истории!» — следует из сообщения фан-аккаунта.

Роналду пришел в комментарии с коротким ответом.

«Факт», — написал португалец, сопроводив комментарий эмодзи.

Напомним, в понедельник состоялось вручение «Золотого мяча», который достался нападающему Месси (613 баллов). Роналду в голосовании занял шестое место с 178 баллами.