Сын Александра Градского боится за будущее театра «Градский холл»

Москва, 1 декабря. Дети композитора Александра Градского Мария и Даниил почтили память покойного отца на траурной церемонии в Москве. Наследник музыканта признался, что опасается за будущее театра отца.

Прощание с Александром Градским прошло этим утром в театре «Градский холл». Среди скорбящих присутствовали дети музыканта Мария и Даниил. Они вдвоем вышли на сцену, чтобы произнести речь в память об отце. Даниил прокомментировал судьбу театра и признался, что не уверен в его будущем.

«Мы не знаем, что будет дальше с этим местом. По всей видимости, уже приняты какие-то решения. Не знаю, сможем ли мы сохранить дух этого места, в каждом сантиметре дух Александра Борисовича здесь, не знаю, сможем ли сохранить эту потрясающую труппу», — заявил сын артиста.

Даниил намекнул в своей речи, что семья артиста может лишиться детища отца. Сын Градского отметил, что театр принадлежит городу, несмотря на вклад композитора в его развитие.

Дочь Мария также прокомментировала смерть отца. Наследница композитора призналась, что он был сложным человеком, но имел огромное сердце. Она обратилась к публике и поклонникам Градского со словами благодарности за поддержку в тяжелый период.

Дирижер Сергей Жилин выступил с трогательной речью на церемонии прощания. Музыкант вспомнил, что Градский всегда был влюбленным в музыку и трудился ради искусства.