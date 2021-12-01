Неизвестные боевики в Ливии напали на сотрудника General Electric и скрылись на его пикапе

Триполи, 1 декабря. Генеральная энергетическая компания Ливии (General Electric Company of Libya) объявила о том, что один из ее сотрудников получил несколько пулевых ранений в результате вооруженного ограбления.

На своей странице в социальной сети Facebook организация сообщила, что инженер Фавзи Харрус, работающий в подразделении систем среднего напряжения в Триполи, подвергся нападению во время исполнения своих должностных обязанностей. В публикации General Electric указано, что он получил огнестрельные ранения в области живота и ног и в настоящий момент в критическом состоянии доставлен в больницу.

Кроме того, боевики похитили принадлежащий компании пикап марки Toyota. Организация призвала службы безопасности Ливии срочно вмешаться и арестовать причастных.

На фоне распространения вооруженных групп и разгула преступности подобные инциденты — привычное явление для Триполи. General Electric неоднократно подвергалась атакам со стороны неизвестных лиц. Так, в сентябре прошлого года злоумышленники похитили директора диспетчерской Мухаммада Мухтара в столичном районе Бавваба аль-Джибс.

Сама компания также не славится идеальной репутацией. Несколькими месяцами ранее генпрокуратура возбудила в отношении нее два уголовных дела. Чиновники General Electric обвиняются в коррупции и расхищении госбюджета.