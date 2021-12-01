Всемирный банк: экономика РФ сможет эффективно трансформироваться за счет энергоперехода

Вашингтон, 1 декабря. Аналитики Всемирного банка указывают, что экономическая система России может получить множество выгод от экологизации.

Экономика Российской Федерации может быть трансформирована в более конкурентоспособную систему благодаря «зеленому» смещению акцентов.

Как считают представители Всемирного банка, Москве требуется наращивать инвестиции в менеджмент, институты, инновации, а также бизнес, чтобы создать способный к конкуренции частный сектор, который станет двигателем в рамках проектирования низкоуглеродной экономики.

Россия является достаточно хорошо подготовленной к тому, что может последовать за мировым переходом к альтернативным источникам энергии. Однако эксперты уверены, что постепенно значение традиционных источников энергии будет снижаться, поэтому уже сейчас важно работать над диверсификацией активов, чтобы снизить зависимость от «грязных» энергоносителей.

World Bank предлагает учредить специальную систему квот на углеродные выбросы, а также защитить потребителей от негативных эффектов, которые будут спровоцированы уходом от классических ископаемых. Специалисты также отдельно отмечают, что природный газ будет востребован во время энергоперехода, что может дополнительно поддержать национальную экономику РФ.

Рынок углеродных квот должен появиться в стране уже в следующем году, о чем стало известно после встречи президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным.