Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:11
15:09
Общество
Власти Норвегии открыли границу для туристов из России
15:08
Общество
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
14:57
Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Всемирный банк: экономика РФ сможет эффективно трансформироваться за счет энергоперехода

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 14:42
Экономика
Всемирный банк: экономика РФ сможет эффективно трансформироваться за счет энергоперехода
pixabay.com

Вашингтон, 1 декабря. Аналитики Всемирного банка указывают, что экономическая система России может получить множество выгод от экологизации.

Экономика Российской Федерации может быть трансформирована в более конкурентоспособную систему благодаря «зеленому» смещению акцентов.

Как считают представители Всемирного банка, Москве требуется наращивать инвестиции в менеджмент, институты, инновации, а также бизнес, чтобы создать способный к конкуренции частный сектор, который станет двигателем в рамках проектирования низкоуглеродной экономики.

Россия является достаточно хорошо подготовленной к тому, что может последовать за мировым переходом к альтернативным источникам энергии. Однако эксперты уверены, что постепенно значение традиционных источников энергии будет снижаться, поэтому уже сейчас важно работать над диверсификацией активов, чтобы снизить зависимость от «грязных» энергоносителей.

World Bank предлагает учредить специальную систему квот на углеродные выбросы, а также защитить потребителей от негативных эффектов, которые будут спровоцированы уходом от классических ископаемых. Специалисты также отдельно отмечают, что природный газ будет востребован во время энергоперехода, что может дополнительно поддержать национальную экономику РФ.

Рынок углеродных квот должен появиться в стране уже в следующем году, о чем стало известно после встречи президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Всемирный банк: экономика РФ сможет эффективно трансформироваться за счет энергоперехода
экология всемирный банк зеленая энергетика нефть и газ
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать