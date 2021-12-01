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Экс-депутат Рады Фарион указала на трудности Зеленского с украинским языком

Политика
Экс-депутат Рады Фарион указала на трудности Зеленского с украинским языком
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский при разговоре переходит с государственного языка на русский из-за отсутствия практики в повседневной жизни. С таким мнением выступила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Она рассказала о проблемах политика с украинским языком.

Экс-парламентарий прокомментировала выступление главы государства на пресс-марафоне. Зеленский несколько раз переходил на русский язык, в том числе в ходе спора с журналистом Юрием Бутусовым.

«Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма», — подчеркнула Фарион на своем YouTube-канале.

Ранее Владимир Зеленский предложил не считать русский язык «собственностью» России. Он подчеркнул, что украинские законодательные нормы якобы позволяют использовать русскую речь в стране.

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украина зеленский язык
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