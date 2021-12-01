Парламент Ливии отклонил требования Израиля о компенсации за теракт 1972 года

Триполи, 1 декабря. Палата представителей Ливии отвергла требования Израиля к североафриканскому государству о выплате компенсации в связи с произошедшим в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене терактом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по делам замороженных за границей национальных активов Юсуф аль-Акури. В своем заявлении он добавил, что это попытка шантажа в отношении ливийских властей на фоне трудных политических обстоятельств, через которые проходит страна.

Нападение на израильских спортсменов произошло в начале 70-х годов в Германии. Тогда мировые СМИ сообщали о причастности Триполи к данному теракту, в результате которого погибли 12 человек.

По словам Аль-Акури, Тель-Авив предлагает выплатить компенсации из замороженных за рубежом фондов ливийского государства. Чиновник добавил, что возглавляемый им комитет заинтересован в подразумеваемых средствах и не позволит ущемления прав и возможностей народа североафриканской страны.

Парламентарий напомнил также об инциденте, произошедшем в 1973 году, когда израильские силы сбили Boeing-727 в небе над Синаем. Самолет принадлежал компании Libyan Arab Airlines. В результате атаки погибли 108 ливийских граждан. Аль-Акури подчеркнул необходимость возбуждения Организацией Объединенных Наций дела по данному происшествию и подачи иска против правительства Израиля. По его словам, виновные в этом преступлении, которое привело к огромным человеческим и материальным потерям для североафриканского государства, должны понести ответственность.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что родственники 11 спортсменов, погибших в ходе Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, требуют от ООН выплаты 124,5 млн долларов компенсации из замороженных ливийских фондов. По их расчетам, каждая семья получит, таким образом, по 10 млн. В статье добавлено, что посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил о связи покойного лидера Муаммара Каддафи с операцией, проводимой палестинской организацией «Черный сентябрь».

По сообщению Süddeutsche Zeitung, родственники погибших уже получили компенсацию от Германии ввиду того, что немецкие службы безопасности не смогли предотвратить трагедию. Через несколько месяцев после завершения Олимпийских игр семьям перевели 1 млн долларов через организацию Красный Крест. Кроме того, еще 3 млн они получили в 2002 году.

Сейчас же родные погибших аргументируют свои требования тем, что в прошлом Ливия компенсировала потери пострадавшим при атаках, совершенных ее гражданами. Так, в 2008 году государство перечислило 1,5 млрд долларов семьям 270 жертв взрыва самолета над Локерби в 1988 году, летевшего из Лондона в Нью-Йорк. Ответственность за нападение тогда лежала на североафриканской стране.

Ранее главу МИД триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш обвинили в измене. Это произошло после того, как она намекнула на возможность экстрадировать в США офицера Абу Аджилу Масуда, который обвиняется по делу о взрыве американского борта в небе над Шотландией.