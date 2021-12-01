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Кубиш призвал нефтяную корпорацию Ливии дистанцироваться от политики

Весь мир
Кубиш призвал нефтяную корпорацию Ливии дистанцироваться от политики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 1 декабря. Покидающий пост посланника ООН в Ливии Ян Кубиш встретился с руководителем Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналлой, чтобы обсудить поддержку компании как в управлении сектором, так и в текущих темпах добычи.

Дипломата обеспокоили проблемы, которые стоят перед ННК. По его словам, ливийской корпорации необходимо дистанцироваться от политики, чтобы сохранить целостность и единство.

Кроме того, национальные природные богатства должны приносить пользу всем жителям североафриканской страны за счет прозрачного управления, справедливого распределения и предоставления качественных услуг.

Ранее Ян Кубиш сообщил Совбезу ООН, что не покинет пост до окончания президентских и парламентских выборов, проведение которых запланировали на 24 декабря. Документ об уходе дипломата вступит в силу 10 декабря.

Конкретную причину такого решения Ян Кубиш не назвал. Однако наблюдатели не исключили, что посланник не хочет постоянно находиться в Триполи. Пост может занять британский дипломат Николас Кей.

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ливия
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