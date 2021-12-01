Всемирный банк: инфляция в РФ может достичь пика в конце 2021 года

Москва, 1 декабря. Уровень инфляции в России может стать пиковым в конце текущего года. Такой прогноз представил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.

При этом в течение следующего года инфляционный уровень начнет постепенно демонстрировать снижение.

«Мы полагаем, что инфляция может достичь пика около конца этого года, а потом будет постепенно снижаться в течение следующего года», — указал Найт в процессе пресс-конференции, посвященной выходу доклада Всемирного банка об экономике России.

Темпы роста российского ВВП смогут превысить показатели 2012 года. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов отметил, что позитивными факторами для РФ смогли стать относительно высокие цены на нефть, а также динамичное восстановление экономики после пандемии коронавируса.