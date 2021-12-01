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Заявление Лукашенко о российском Крыме довело до истерики украинских пользователей Сети

Политика
Заявление Лукашенко о российском Крыме довело до истерики украинских пользователей Сети
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 декабря. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о полной и законной принадлежности Крыма России привели в ужас украинских пользователей Сети. Подобные заявления могут оказаться пугающим сигналом Киеву, считают читатели.

Скандальное высказывание белорусского лидера не сулит Киеву ничего хорошего, сокрушаются пользователи. Слова Лукашенко намекают на возможный конфликт Минска и Киева, а борьбу на два фронта режим президента Владимира Зеленского выдержать не в состоянии. Некоторые читатели в истерике даже попытались оспорить легитимность белорусского лидера.

«Лукашенко признал Крым российским. А ведь он держит нашу границу под контролем», — написала украинка по имени Анна.

«Это явно второй фронт», — поддержал ее направление мыслей пользователь Twitter под ником Archlit.

Заявление Лукашенко о российском Крыме довело до истерики украинских пользователей Сети
Федеральное агентство новостей / kremlin.ru / Администрация Президента РФ / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Нашлись и пользователи, которые подвергли решительной критике политику президента Украины Владимира Зеленского в отношении белорусского лидера. Пока Лукашенко признает Крым законной частью России, Киев продолжает закупать из Минска электроэнергию и нефтепродукты. Яростнее всех на эту тему высказалась депутат Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Банковая и "слуги", играйте с Лукашенко и дальше, умники. Покупайте электричество и битум, спонсируйте диктаторский режим», — подчеркнула украинский законодатель в соцсетях.

В Крыму заявление президента Белоруссии встретили с радостью. Глава региона Сергей Аксенов выразил надежду, что шаг Лукашенко позволит укрепить дружеские отношения Симферополя и Минска, депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил политика на празднование восьмилетней годовщины референдума, ознаменовавшего возвращение полуострова в состав России.

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Все новости / Политика / Заявление Лукашенко о российском Крыме довело до истерики украинских пользователей Сети
украина россия белоруссия лукашенко крым
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