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Кехман высказался о возможности объединения МХАТ и МХТ

Общество
Кехман высказался о возможности объединения МХАТ и МХТ
Global Look Press  /  Semen Likhodeev/Russian Look

Москва, 1 декабря. Решение о возможном объединении МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова должно принимать Министерство культуры России, убежден генеральный директор МХАТа Владимир Кехман.

Он в интервью телеканалу «Россия-24» высказался о том, кто должен решать вопрос о возможном слиянии двух театров. По его мнению, это решение должно исходить от министра культуры России Ольги Любимовой. Кехман считает, что она знает, с кем консультироваться, а также может выразить свое профессиональное мнение.

При этом Кехман не имеет представления, как можно будет управлять театром с труппой в 200 человек. Говоря об этом, он вспомнил слова режиссера Владимира Машкова.

«Как этим управлять? И кто тот человек, который может этих людей сплотить и, как говорит, не побоюсь этого слова, мой товарищ Владимир Машков, сделать единство индивидуальностей. Потому что это — единственный принцип, который возможен с таким коллективом», — указал Кехман.

МХАТ разделился на два театра в 1987 году. МХТ имени Чехова управлял Олег Ефремов, а МХАТ возглавила Татьяна Доронина. После серии недавних скандалов худруком МХТ стал Константин Хабенский. Во МХАТе президентом является Доронина, а гендиректором Кехман.

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