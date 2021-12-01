Эксперты предлагают штрафовать предпринимателей, не создающих условий для инвалидов

Директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия Кириенко считает, что ускорить реализацию программы создания доступной среды для инвалидов помогли бы штрафы для коммерческих компаний, которые игнорируют это требование. Не менее важным, по ее мнению, элементом создания доступной и безопасной среды является снижение допустимой скорости в Санкт-Петербурге до 40 км/ч.

Во время прямого эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Удобно ли инвалидам передвигаться по Санкт-Петербургу» Анастасия Кириенко отметила, что элементы доступной среды в Санкт-Петербурге постепенно создаются, но эта проблема не решается так быстро, как хотелось бы.

«Буквально сегодня общалась с моим знакомым, у которого дочь с особенностями развития. Он поделился своими впечатлениями о доступности среды в нашем городе. Он сказал, что очень рад тому, что в метрополитене можно заказать помощь, и тебя перенесут через ступеньки. Это немного странно, было бы лучше, если бы люди сами могли это делать. Неработающий траволатор — это нонсенс», — заявила Анастасия Кириенко.

При этом, если общественный транспорт, госучреждения и крупные торговые объекты в Санкт-Петербурге постепенно оснащаются оборудованием, дающим инвалидам возможность передвигаться по городу и посещать их, то большинство коммерческих организаций не спешат это делать. Решить проблему, по мнению эксперта, могло бы введение штрафов для компаний, которые не предпринимают усилий для создания доступной среды для инвалидов.

«Санкции всегда хорошо действуют. Если их ввести, установить нормативы, в которых будет прописана необходимость создания условий для инвалидов, и требовать их исполнения, это будет эффективно», — считает общественный деятель.

Федеральное агентство новостей /

Поддерживает коллегу директор Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иван Граевский.

«Наверное, нужно вводить штрафы. У нас практически все госучреждения оборудованы хорошо, а вот попасть в помещения коммерческих организаций почти невозможно», — отметил эксперт.

Серьезную проблему для передвижения инвалидов, равно как и для обеспечения безопасного передвижения по городу пешеходов, создает высокая разрешенная скорость автомобилей.

«В Финляндии скорость передвижения по городу ограничена 40 км/ч, и все ее соблюдают. У нас фактически разрешено ехать 80 км/ч. При этом в среднем мы все равно едем со скоростью 40 км/ч, потому что водители, которые едут быстро, попадают в ДТП, и, объезжая их, другие автомобилисты едут со скоростью 10 км/ч. Поэтому ограничение скорости движения в Санкт-Петербурге до 40 км/ч — вполне выполнимая задача», — считает Анастасия Кириенко.

Предложение убрать вообще частный автотранспорт с улиц города эксперт не считает разумным, поскольку не меньшую угрозу для пешеходов создают скутеры, самокаты, моноколеса, которые в этом случае неминуемо заполонят дороги. Заставить их соблюдать правила движения, считает эксперт, намного сложнее, чем автомобилистов. По мнению Ивана Граевского, ограничение движения частного транспорта в городе приведет к проблемам движения социального такси, которым активно пользуются инвалиды.

Во время эфира директор Фонда помощи пострадавшим в ДТП обратила внимание еще на один рудимент системы организации дорожного движения — поворот по стрелке при запрещенном сигнале светофора. По словам эксперта, данный знак является причиной повышенного травматизма среди пешеходов, поскольку водители не всегда видят, что пешеход двигается по разрешенному сигналу.

«У нас есть пострадавшие, дети в том числе, которые получили травмы именно на пешеходном переходе, переходя на зеленый свет», — отметила Анастасия Кириенко.

В завершении эфира эксперты предложили активнее использовать опыт Москвы в строительстве транспортно-пересадочных узлов, которые существенно упрощают передвижение по городу как обычным горожанам, так и тем, кто испытывает в этом трудности.