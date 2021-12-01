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Российские ученые не могут вылететь из ЮАР из-за нового штамма COVID-19
Общество
Российские ученые не могут вылететь из ЮАР из-за нового штамма COVID-19
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Екатеринбург, 1 декабря. Члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета, участвовавшие в российской экспедиции в Антарктиде, не могут покинуть ЮАР. В Кейптауне, где намечался транзит в Европу по пути с южного материка, внезапно отменили все воздушные рейсы, сообщает сайт «ОТВ Екатеринбург». Причиной стала вспышка нового штамма коронавируса «Омикрон».

На снежном материке экспедицию накрыл ураган. Из-за непогоды поиском метеоритов ученые занимались всего один день, остальное время прятались в вагончиках от разбушевавшейся стихии. С трудом было выбрано окно, когда самолет смог забрать исследователей. Выбравшись на большую землю, экспедиция не смогла продолжить путь домой. В Кейптауне отменены все регулярные авиарейсы из-за коронавирусных ограничений.

Помогло Генеральное консульство России в ЮАР. Там смогли купить для ученых билеты до столицы Эфиопии, Аддис-Абебы, на 3 декабря. Уже оттуда экспедиция планирует вернуться в Москву.

Ранее ФАН рассказывал о трудностях, с которыми столкнулись работники столичных аэропортов 1 декабря. Около 70 авиарейсов задержаны или отменены из-за непогоды в Москве.

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