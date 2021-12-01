Политолог Корнейчук оценил продуманную тактику Лукашенко по перехвату контроля над Украиной

Минск, 1 декабря. Александр Лукашенко выждал нужное время и познакомил Украину с новой реальностью – диктовать правила и условия Киеву теперь будет не Вашингтон.

Белорусский лидер выбрал идеальную тактику в отношениях с Украиной. Он не стал конфликтовать и обрывать все связи, когда Киев ввел против Минска санкции и поддержал попытку госпереворота. Стерпел даже когда Зеленский вслед за Прибалтикой и Польшей отказался признавать его легитимность. Белоруссия сохранила на прежнем уровне товарооборот с Украиной, обеспечивая соседа жизненно важными ресурсами. Теперь, когда украинская власть спровоцировала глубочайший энергетический кризис, Лукашенко понял, что время пришло, и расставил все точки над i, признав российский статус Крыма.

Продуманную тактику президента Белоруссии в эфире телеканала «НАШ» высоко оценил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, отметив, что в Офисе Зеленского либо не осознали масштабов случившегося, либо сделали вид, что не понимают, скрывая свое замешательство от публики. А ведь произошло событие глобального для Украины значения. По мнению Корнейчука, словами о Крыме Лукашенко наглядно показал киевским реформаторам, что, грубо говоря, командуют украинским парадом отнюдь не Вашингтон с Брюсселем. Рычаги управления Украиной чудесным образом оказались в руках белорусского президента.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Несмотря на то, что Зеленский заверил, что мы не закупам электричество в Белоруссии, мы его закупаем, причем в огромных объемах. По-моему, сейчас это 900 МВт. Мы рекордную планку побили по закупке. Мы зависим от Белоруссии, и не только в вопросе электроэнергии. Власть спровоцировала энергокризис и ополчилась против Минска, явно не понимая, к чему это приведет. Если уж говорить, что Украина находится под внешним управлением и подчиняется чужим правилам и условиям, то сейчас нами управляют отнюдь не американцы. США удивятся, но все рычаги перешли Белоруссии. Можно что угодно говорить о Лукашенко, но его продуманная тактика по перехвату управления Украиной отлично сыграла. Когда он официально признал Крым он послал сигнал Киеву — вы на крючке», — оценил истинный смысл заявлений Александра Лукашенко политолог.

Корнейчук добавил, что Зеленского со всей его командой некомпетентных управленцев теперь можно с полным правом называть агентами Минска. Ведь украинская власть собственными руками создала нынешний кризис, как в энергетике, так и в экономике в целом, и сделала Украину зависимой от Белоруссии. Если на Банковой считали, что можно будет устраивать раздвоение личности во внешней политике, конфликтуя с Минском и в то же время закупая там ресурсы, то они глубоко ошибались. Лукашенко уже познакомил Украину с новой реальностью и любые попытки сорваться с крючка будет быстро пресекать тем же электричеством, нефтепродуктами или удобрениями.

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