Уникальный стадион «Аль-Бейт» открылся в Катаре в преддверии ЧМ-2022

Доха, 1 декабря. Футбольная арена «Аль-Бейт», которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, открылся в катарском городе Аль-Хор.

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию турнира, стадион является уникальным, так как это единственная в мире футбольная арена с натяжной крышей.

Торжественная церемония открытия арены к предстоящему мундиалю прошла перед первым групповым матчем в рамках Кубка арабских наций по футболу между сборными Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе церемонии выступила известная иракская исполнительница Рахма Рияд.

Напомним, в октябре 2021 года состоялось официальное открытие стадиона «Аль-Тумама» в преддверии ЧМ-2022.