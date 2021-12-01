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Уникальный стадион «Аль-Бейт» открылся в Катаре в преддверии ЧМ-2022

Спорт
Уникальный стадион «Аль-Бейт» открылся в Катаре в преддверии ЧМ-2022
Global Look Press  /  Nikku/Xinhua

Доха, 1 декабря. Футбольная арена «Аль-Бейт», которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, открылся в катарском городе Аль-Хор.

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию турнира, стадион является уникальным, так как это единственная в мире футбольная арена с натяжной крышей.

Торжественная церемония открытия арены к предстоящему мундиалю прошла перед первым групповым матчем в рамках Кубка арабских наций по футболу между сборными Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе церемонии выступила известная иракская исполнительница Рахма Рияд.

Напомним, в октябре 2021 года состоялось официальное открытие стадиона «Аль-Тумама» в преддверии ЧМ-2022.

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футбол катар чм-2022
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