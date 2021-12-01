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Григорий Лепс возложил цветы у гроба Градского на церемонии прощания в Москве

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 14:26
Общество
Григорий Лепс возложил цветы у гроба Градского на церемонии прощания в Москве
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 1 декабря. Певец Григорий Лепс простился с композитором Александром Градским на траурной церемонии, прошедшей в театре «Градский Холл». Он почтил память исполнителя.

Григорий Лепс поднялся на сцену, где стоял гроб с телом именитого исполнителя, и возложил к нему букет белых роз. Затем он подошел к покойному и простоял там некоторое время. Артист не стал произносить речь в память о композиторе.

На церемонии прощания присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Проводить в последний путь артиста пришли певица Пелагея, певец и композитор Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Лев Лещенко, продюсер Юрий Аксюта и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Ряд артистов выступили с речью, отметив вклад Градского в развитие музыки.

Похороны Градского пройдут на Ваганьковском кладбище. Артист будет покоиться рядом с могилой актрисы Светланы Мизери.

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прощание лепс градский
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