Григорий Лепс возложил цветы у гроба Градского на церемонии прощания в Москве

Москва, 1 декабря. Певец Григорий Лепс простился с композитором Александром Градским на траурной церемонии, прошедшей в театре «Градский Холл». Он почтил память исполнителя.

Григорий Лепс поднялся на сцену, где стоял гроб с телом именитого исполнителя, и возложил к нему букет белых роз. Затем он подошел к покойному и простоял там некоторое время. Артист не стал произносить речь в память о композиторе.

На церемонии прощания присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Проводить в последний путь артиста пришли певица Пелагея, певец и композитор Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Лев Лещенко, продюсер Юрий Аксюта и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Ряд артистов выступили с речью, отметив вклад Градского в развитие музыки.

Похороны Градского пройдут на Ваганьковском кладбище. Артист будет покоиться рядом с могилой актрисы Светланы Мизери.