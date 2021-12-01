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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 декабря. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США опустилась на 91,80 копейки, до 73,97 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 98,80 копейки и оказалась на уровне 83,84 рубля.

На открытии торгов Московской биржи рубль также продемонстрировал укрепление. Биржевой курс американской валюты упал на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 74,04 рубля. Стоимость евро снизилась на 3,75 копейки и составила 83,86 рубля.

Сейчас давление на рубль оказывает падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен, обновивших трехмесячный минимум из-за угрозы нового штамма коронавируса. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Все новости / Экономика / Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
банк россии валюта курс рубля
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