Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 1 декабря. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США опустилась на 91,80 копейки, до 73,97 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 98,80 копейки и оказалась на уровне 83,84 рубля.

На открытии торгов Московской биржи рубль также продемонстрировал укрепление. Биржевой курс американской валюты упал на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 74,04 рубля. Стоимость евро снизилась на 3,75 копейки и составила 83,86 рубля.

Сейчас давление на рубль оказывает падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен, обновивших трехмесячный минимум из-за угрозы нового штамма коронавируса. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.