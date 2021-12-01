Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков

Москва, 1 декабря. Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, какие новогодние подарки являются для россиян самыми нежеланными.

Оказалось, что список возглавили носки, свечи и кружки. Их респонденты чаще всего называли неудачными и неуместными подарками на Новый год, пишет «Газета.Ru».

Так, 5% опрошенных отметили, что не хотели бы получить в качестве презента такие предметы гардероба, как носки, футболки и халаты. На втором месте антирейтинга расположились некоторые сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты и брелоки.

pixabay.com /

Еще 3% респондентов высказались против кухонных принадлежностей: кружек, солонок и столовых приборов. А сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

«Еще 11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов. По мнению 24% опрошенных, самое худшее, что может быть, — это отсутствие подарка на Новый год», — говорится в исследовании.

pixabay.com /

Каждый третий человек отметил, что не получал неудачных подарков 1 января. Также выяснилось, что в 2021 году россияне реже получали плохие подарки, чем в 2020 году: 66% против 72%.

Аналитики SuperJob также выяснили, что около 18 тыс. рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года. Больше всего планируют потратиться жители Москвы и Петербурга.