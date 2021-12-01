Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:10
15:10
Общество
Депутат Хинштейн обратился в прокуратуру из-за небывалой гололедицы в Самаре
15:10
Политика
Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран
15:09
Общество
Власти Норвегии открыли границу для туристов из России
15:08
Общество
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков

Общество
Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков
pixabay.com

Москва, 1 декабря. Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, какие новогодние подарки являются для россиян самыми нежеланными.

Оказалось, что список возглавили носки, свечи и кружки. Их респонденты чаще всего называли неудачными и неуместными подарками на Новый год, пишет «Газета.Ru».

Так, 5% опрошенных отметили, что не хотели бы получить в качестве презента такие предметы гардероба, как носки, футболки и халаты. На втором месте антирейтинга расположились некоторые сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты и брелоки.

Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков
pixabay.com /

Еще 3% респондентов высказались против кухонных принадлежностей: кружек, солонок и столовых приборов. А сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

«Еще 11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов. По мнению 24% опрошенных, самое худшее, что может быть, — это отсутствие подарка на Новый год», — говорится в исследовании.

Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков
pixabay.com /

Каждый третий человек отметил, что не получал неудачных подарков 1 января. Также выяснилось, что в 2021 году россияне реже получали плохие подарки, чем в 2020 году: 66% против 72%.

Аналитики SuperJob также выяснили, что около 18 тыс. рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года. Больше всего планируют потратиться жители Москвы и Петербурга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных новогодних подарков
новый год подарки рейтинг
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать