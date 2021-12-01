Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:10
15:10
Политика
Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран
15:09
Общество
Власти Норвегии открыли границу для туристов из России
15:08
Общество
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин поручил обеспечить возможность оплаты «Пушкинской картой» сеансов отечественного кино

Общество
Путин поручил обеспечить возможность оплаты «Пушкинской картой» сеансов отечественного кино
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 1 декабря. Владельцы «Пушкинской карты» смогут оформлять билеты на сеансы российских фильмов по программе социальной поддержки молодежи. Президент России Владимир Путин отдал соответствующий указ.

«Пушкинская карта» расширит свой функционал, к нему добавится возможность посещения кинотеатров. Прежде проект позволял владельцам заказывать билеты в музеи, театры и на концерты. Президент Владимир Путин поручил правительству открыть также доступ к покупке билетов в кино — владельцам карт станут доступны российские премьеры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Социальный проект должен быть реализован в течение двух недель. С 15 декабря владельцев карт обеспечат возможностью оформлять билеты на сеансы отечественных фильмов через мобильную версию или совершать покупку с помощью пластикового носителя.

Ранее аналитики отметили рост стоимости похода в кино за октябрь. Так, билеты подорожали в среднем на 304,8 рубля, при этом 5,1 млн человек посетили кинотеатры в России за отчетный месяц.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин поручил обеспечить возможность оплаты «Пушкинской картой» сеансов отечественного кино
путин кино пушкинская карта
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать