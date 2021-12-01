Путин поручил обеспечить возможность оплаты «Пушкинской картой» сеансов отечественного кино

Москва, 1 декабря. Владельцы «Пушкинской карты» смогут оформлять билеты на сеансы российских фильмов по программе социальной поддержки молодежи. Президент России Владимир Путин отдал соответствующий указ.

«Пушкинская карта» расширит свой функционал, к нему добавится возможность посещения кинотеатров. Прежде проект позволял владельцам заказывать билеты в музеи, театры и на концерты. Президент Владимир Путин поручил правительству открыть также доступ к покупке билетов в кино — владельцам карт станут доступны российские премьеры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Социальный проект должен быть реализован в течение двух недель. С 15 декабря владельцев карт обеспечат возможностью оформлять билеты на сеансы отечественных фильмов через мобильную версию или совершать покупку с помощью пластикового носителя.

Ранее аналитики отметили рост стоимости похода в кино за октябрь. Так, билеты подорожали в среднем на 304,8 рубля, при этом 5,1 млн человек посетили кинотеатры в России за отчетный месяц.